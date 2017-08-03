Ориентировочное время ликвидации аварийного повреждения 16:00-17:00 3 августа.

Ижевск. Удмуртия. Ижводоканал восстановил водоснабжение после порыва сетей на улице Майской. Как сообщает официальный сайт компании, ориентировочное время ликвидации аварийного повреждения 16:00-17:00 3 августа.

По информации коммунальщиков заявка на устранение порыва поступила в Ижводоканал в 5:25, в 5:45 бригады прибыли на место происшествия, а в 8:20 локализовали утечку воды, закрыв 13 задвижек.

«Под отключение холодного водоснабжения попали жилые дома по адресам: улица Майская, 7, 9. улица 10 лет Октября, 2,6,8, — детский сад № 73 по улице 10 лет Октября, 10, МФЦ по улице Майская, 13», - говорится в сообщении.

В 9:00 рабочие провели работы по переключению абонентов на другую схему водоснабжения.

«Водоснабжение абонентов восстановлено», - уточнили коммунальщики.