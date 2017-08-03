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      Ижводоканал восстановил водоснабжение после порыва сетей на улице Майской

      13:05, 03 августа, 2017
      Георгий Поветкин
      13:05, 03 августа, 2017
      Георгий Поветкин
      112
      0
      #ЖКХ\n#Ижевск\n#Ижводоканал\n#Удмуртия\n#коммунальные услуги\n#коммунальщики\n#коммунальные службы
      Фото: ИА "Сусанин"
      112
      0

      Ориентировочное время ликвидации аварийного повреждения 16:00-17:00 3 августа.

      Ижевск. Удмуртия. Ижводоканал восстановил водоснабжение после порыва сетей на улице Майской. Как сообщает официальный сайт компании, ориентировочное время ликвидации аварийного повреждения 16:00-17:00 3 августа.

      По информации коммунальщиков заявка на устранение порыва поступила в Ижводоканал в 5:25, в 5:45 бригады прибыли на место происшествия, а в 8:20 локализовали утечку воды, закрыв 13 задвижек.

      «Под отключение холодного водоснабжения попали жилые дома по адресам: улица Майская, 7, 9. улица 10 лет Октября, 2,6,8, — детский сад № 73 по улице 10 лет Октября, 10, МФЦ по улице Майская, 13», - говорится в сообщении.

      В 9:00 рабочие провели работы по переключению абонентов на другую схему водоснабжения.

      «Водоснабжение абонентов восстановлено», - уточнили коммунальщики.

      13:05, 03 августа, 2017
      Георгий Поветкин
      112
      0
      #ЖКХ\n#Ижевск\n#Ижводоканал\n#Удмуртия\n#коммунальные услуги\n#коммунальщики\n#коммунальные службы

       

       

       

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