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      Причиной пожара в Кизнерском районе стала непотушенная сигарета

      10:15, 03 августа, 2017
      Яна Шамаева
      10:15, 03 августа, 2017
      Яна Шамаева
      289
      0
      #Ижевск\n#Кизнер\n#Удмуртия\n#пожар\n#смерть.
      Фото: pixabay.com
      289
      0

      Погибшие перед происшествием выпивали.

      Кизнерский район. Удмуртия. Причиной пожара в деревне Асинер Кизнерского района стало неосторожное обращение с огнем при курении. Об этом корреспонденту «Сусанина» сообщила старший помощник руководителя Следственного управления СК России по Удмуртии Вера Филиппова.

      «Четверо мужчин выпивали. Двое были жителями дома, двое – их соседи. Причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем при курении», - сказала Филиппова.

      По ее словам, сейчас на месте происшествия работают следователи. Проводится проверка. Уже допросили мужчину, который сумел спастись через окно.

      «Он говорит, что, когда проснулся, увидел пожар, начал будить своих знакомых, но так и не смог этого сделать», - пояснила Вера Филиппова.

      Напомним, при пожаре в деревне Асинер погибли три человека. Возгорание произошло ночью 2 августа.

      10:15, 03 августа, 2017
      Яна Шамаева
      289
      0
      #Ижевск\n#Кизнер\n#Удмуртия\n#пожар\n#смерть.

       

       

       

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