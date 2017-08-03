Три человека погибли при пожаре в Кизнерском районе

Возгорание случилось ночью 2 августа.

Кизнерский район. Удмуртия. Трое мужчин погибли при пожаре в деревне Асинер Кизнерского района. Один человек успел выбраться из дома через окно, сообщила корреспонденту «Сусанина» замруководителя пресс-службы главного управления МЧС по Удмуртии Вероника Митрофанова.

«Пожар произошел очень поздно, сообщение поступило в 23:21. Через 11 минут туда прибыло первое подразделение, но к этому времени весь дом уже был в огне», - сказала Митрофанова.

Сейчас на месте происшествия работает частная пожарная лаборатория. Выясняются причины возгорания.