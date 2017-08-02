По версии следствия, женщина дважды взяла деньги от клиентов для ускорения регистрации перехода права собственности по сделке с объектами недвижимости.

Ижевск. Удмуртия. Сотрудницу Росреестра по Удмуртии заподозрили в получении взяток. Как сообщает Следственное управление СКР по Удмуртии, женщина дважды взяла деньги от клиентов для ускорения регистрации перехода права собственности по сделке с объектами недвижимости.

Речь идет о суммах в 12 и 25 тыс. рублей. Обвиняемая работала ведущим специалистом-экспертом одного из отделов.

Отметим, что в ходе следствия обвиняемая полностью признала свою вину.