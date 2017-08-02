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      Шесть уголовных дел возбудили в Удмуртии из-за смертей детей в медучреждениях

      14:35, 02 августа, 2017
      Ксения Чернова
      14:35, 02 августа, 2017
      Ксения Чернова
      193
      0
      #медицина\n#дети\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#следствие\n#происшествие\n#гибель детей
      193
      0

      В первом полугодии 2017 года в республике умерло 74 ребенка.

      Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии с начала года возбудили 6 уголовных детей в отношении врачей, по вине которых скончались дети. Об этом рассказал информагентству «Сусанин» рассказал руководитель Следственного управления СК России по Удмуртской Республике Владимир Никешкин.

      «Скорбная статистика неумолима. В первом полугодии 2017 года всего зарегистрировано 74 факта смертей несовершеннолетних. При этом основной причиной смерти детей (более 60%) явились заболевания - 47 фактов», - рассказал главный следователь Удмуртии.

      В 2016 году правоохранители возбудили 13 уголовных дел против медработников, в 2017 году – шесть. При этом Владимир Никешкин отметил, что ситуацию привлечение врачей к ответственности не исправит.

      «В 2016 году мы направили в суд дело по факту смерти в Устиновском районе Ижевска малолетнего. По сути изнемогающего от недуга ребенка таскали от одной больницы к другой и не могли поставить единый диагноз, пока малыш не умер. Понес наказание врач, который не распознал диагноз по своему профилю.  Его приговорили к двум годам ограничения свободы с лишением права заниматься медицинской деятельностью. Разве могла произойти такая дикость, обладай мы медицинским центром, где путем консилиума специалисты своевременно пришли бы к выводу о верности поставленного диагноза и незамедлительно оказали помощь?» - задается вопросом руководитель управления.

      Он подчеркнул, что практически во всех крупных региональных столицах имеются центры оказания неотложной медицинской помощи детям. В них круглосуточно дежурят «все необходимые специалисты». В Удмуртии такого центра пока нет.

      Напомним, Владимир Никешкин ответил на этот и другие вопросы в ходе «Прямой линии» на сайте «Сусанин».

      14:35, 02 августа, 2017
      Ксения Чернова
      193
      0
      #медицина\n#дети\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#следствие\n#происшествие\n#гибель детей

       

       

       

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