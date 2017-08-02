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      Пожарной сигнализации не нашли в кинотеатре «Россия» в Глазове

      10:44, 02 августа, 2017
      Яна Шамаева
      10:44, 02 августа, 2017
      Яна Шамаева
      55
      0
      #Ижевск\n#кино\n#Удмуртия\n#пожарная безопасность\n#происшествие\n#пожар
      55
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      Суд обязал учреждение устранить выявленные нарушения.

      Глазов. Удмуртия. В глазовском киноцентре «Россия» выявили грубые нарушения пожарной безопасности. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии, в здании отсутствовала пожарная сигнализация, отделка путей эвакуации горючими материалами, а сами конструкции не были обработаны огнезащитными составами.

      Ранее эти нарушения уже были обнаружены в ноябре 2016 года, но полностью их так не устранили.

      В здании киноцентра одновременно могут находиться до 1000 человек. В нем регулярно проводят массовые мероприятия и несоблюдение пожарной безопасности может угрожать жизни людей.

      Чтобы исправить нарушения, прокурор обратился в суд, но представители кинотеатра и администрации Глазова исковые требования не признали и сослались на недостаточное финансирование.

      Глазовский районный суд требования прокурора удовлетворил и обязал администрацию муниципалитета до 15 ноября 2017 года выделить киноцентру средства на исправление нарушений.

      10:44, 02 августа, 2017
      Яна Шамаева
      55
      0
      #Ижевск\n#кино\n#Удмуртия\n#пожарная безопасность\n#происшествие\n#пожар

       

       

       

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