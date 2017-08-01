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      Пенсионерку насмерть сбили в Ижевске

      21:49, 01 августа, 2017
      Ксения Чернова
      21:49, 01 августа, 2017
      Ксения Чернова
      140
      0
      #ДТП\n#ГИБДД\n#Ижевск\n#пенсионеры\n#происшествие
      Фото: Управление ГИБДД по Удмуртии
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      Водитель с места происшествия скрылся.

      Ижевск. Удмуртия. Женщину-пешехода насмерть сбили в Ижевске на улице Фруктовой. Как рассказали информагентству «Сусанин» в первом отдела Управления ГИБДД России по Удмуртской Республике, ДТП произошло вечером во вторник, 1 августа.

      «Около 17:55 напротив дома №41 по улице Фруктовой неустановленный водитель совершил наезд на пожилого пешехода – женщину 1925 года рождения, которая от полученных травм скончалась на месте. Водитель с места происшествия скрылся», - пояснили в Госавтоинспекции.

      Вскоре сотрудникам дорожной полиции удалось задержать мужчину, который, предположительно, и сбил пенсионерку. 

      21:49, 01 августа, 2017
      Ксения Чернова
      140
      0
      #ДТП\n#ГИБДД\n#Ижевск\n#пенсионеры\n#происшествие

       

       

       

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