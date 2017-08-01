Пенсионерку насмерть сбили в Ижевске

Водитель с места происшествия скрылся.

Ижевск. Удмуртия. Женщину-пешехода насмерть сбили в Ижевске на улице Фруктовой. Как рассказали информагентству «Сусанин» в первом отдела Управления ГИБДД России по Удмуртской Республике, ДТП произошло вечером во вторник, 1 августа.

«Около 17:55 напротив дома №41 по улице Фруктовой неустановленный водитель совершил наезд на пожилого пешехода – женщину 1925 года рождения, которая от полученных травм скончалась на месте. Водитель с места происшествия скрылся», - пояснили в Госавтоинспекции.

Вскоре сотрудникам дорожной полиции удалось задержать мужчину, который, предположительно, и сбил пенсионерку.