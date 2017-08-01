Балезинское предприятие оштрафовали за антибиотики в молоке

На производстве ввели усиленный лабораторный контроль.

Балезино. Удмуртия. Одно из балезинских сельхозпредприятий оштрафовали за антибиотики в молоке. Об этом сообщает пресс-служба Управления Россельхознадзора по Кировской области и Удмуртской Республике.

«В результате проведенных исследований в одной пробе молока сырого было выявлено содержание антибиотиков тетрациклиновой группы», - отмечается в сообщении.

Руководство производства обязали заплатить штраф в размере 100 тыс. рублей. Кроме того, на предприятии ввели усиленный лабораторный контроль на 3 месяца.