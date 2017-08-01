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      Балезинское предприятие оштрафовали за антибиотики в молоке

      13:53, 01 августа, 2017
      Ксения Чернова
      13:53, 01 августа, 2017
      Ксения Чернова
      238
      0
      #Балезино\n#Удмуртия\n#молоко\n#происшествие
      Фото: Pixabay
      238
      0

      На производстве ввели усиленный лабораторный контроль.

      Балезино. Удмуртия. Одно из балезинских сельхозпредприятий оштрафовали за антибиотики в молоке. Об этом сообщает пресс-служба Управления Россельхознадзора по Кировской области и Удмуртской Республике.

      «В результате проведенных исследований в одной пробе молока сырого было выявлено содержание антибиотиков тетрациклиновой группы», - отмечается в сообщении.

      Руководство производства обязали заплатить штраф в размере 100 тыс. рублей. Кроме того, на предприятии ввели усиленный лабораторный контроль на 3 месяца. 

      13:53, 01 августа, 2017
      Ксения Чернова
      238
      0
      #Балезино\n#Удмуртия\n#молоко\n#происшествие

       

       

       

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