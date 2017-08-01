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      Пьяный скутерист протаранил иномарку в Можге

      11:57, 01 августа, 2017
      Ксения Чернова
      11:57, 01 августа, 2017
      Ксения Чернова
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      #ДТП\n#Можга\n#алкоголь\n#Удмуртия\n#происшествие
      Фото: Управление ГИБДД по Удмуртии
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      В результате ДТП пострадал сам водитель «железного коня».

      Ижевск. Удмуртия. Пьяный скутерист протаранил «Ниссан» на улице Ивана Быстрых в Можге. Как сообщает первый отдел Управления ГИБДД России по Удмуртской Республике, 21-летний водитель не имел прав управления «железным конем».

      Авария произошла вечером понедельника, 31 июля. Нетрезвый молодой человек на скутере врезался в ехавшую перед ним иномарку. В результате ДТП пострадал сам водитель.

      «За управление транспортным средством в состоянии опьянения или отказ от медицинского освидетельствования водителю грозит штраф в размере 30 тыс. рублей и лишение права управления транспортными средствами на срок от 1,5 до 2 лет», - напоминают в Госавтоинспекции.

      11:57, 01 августа, 2017
      Ксения Чернова
      4
      0
      #ДТП\n#Можга\n#алкоголь\n#Удмуртия\n#происшествие

       

       

       

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