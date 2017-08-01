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      Тело утонувшего в Воткинском районе мальчика нашли на берегу Сивы

      10:40, 01 августа, 2017
      Ксения Чернова
      10:40, 01 августа, 2017
      Ксения Чернова
      563
      0
      #дети\n#Воткинск\n#Удмуртия\n#вода\n#происшествие
      Фото: pixabay.com
      563
      0

      Течение вынесло его на берег в 20 км ниже места пропажи.

      Воткинск. Удмуртия. Тело пропавшего в минувшие выходные в Воткинском районе 7-летнего мальчика нашли на берегу реки Сивы. Как сообщил информагентству «Сусанин» источник в правоохранительных органах, ребенка течение вынесло на берег в районе деревни Кварса – в 20 км от места, где он пропал.

      В соцсетях сообщают, что родители уже выехали на опознание.

      Напомним, мальчик из села Первомайский Воткинского района ушел купаться на реку Сива вечером 29 июля и пропал. Искали ребенка полиция, спасатели и добровольцы.

      Проверку по факту произошедшего проводят сотрудники Следственного управления СК России по Удмуртской Республике.

      «По данным проверки, 29 июля около 11 часов трое детей в возрасте от 6 до 8 лет из  поселка Первомайский Воткинского района ушли купаться на реку. После того, как один из детей не вернулся домой, родители ребенка предприняли самостоятельные попытки установить его местонахождение, после чего обратились в правоохранительные органы», - отмечается в сообщении ведомства.

      10:40, 01 августа, 2017
      Ксения Чернова
      563
      0
      #дети\n#Воткинск\n#Удмуртия\n#вода\n#происшествие

       

       

       

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