Тело утонувшего в Воткинском районе мальчика нашли на берегу Сивы

Течение вынесло его на берег в 20 км ниже места пропажи.

Воткинск. Удмуртия. Тело пропавшего в минувшие выходные в Воткинском районе 7-летнего мальчика нашли на берегу реки Сивы. Как сообщил информагентству «Сусанин» источник в правоохранительных органах, ребенка течение вынесло на берег в районе деревни Кварса – в 20 км от места, где он пропал.

В соцсетях сообщают, что родители уже выехали на опознание.

Напомним, мальчик из села Первомайский Воткинского района ушел купаться на реку Сива вечером 29 июля и пропал. Искали ребенка полиция, спасатели и добровольцы.

Проверку по факту произошедшего проводят сотрудники Следственного управления СК России по Удмуртской Республике.

«По данным проверки, 29 июля около 11 часов трое детей в возрасте от 6 до 8 лет из поселка Первомайский Воткинского района ушли купаться на реку. После того, как один из детей не вернулся домой, родители ребенка предприняли самостоятельные попытки установить его местонахождение, после чего обратились в правоохранительные органы», - отмечается в сообщении ведомства.