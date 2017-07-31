7-летний мальчик в Воткинском районе ушел купаться и пропал

Ребенка ищут второй день.

Воткинский район. Удмуртия. 7-летний мальчик в селе Первомайском Воткинского района ушел купаться на реку Сива вечером 29 июля и пропал. Об этом корреспонденту «Сусанина» сообщили в единой дежурно-диспетчерской службе муниципалитета.

«Поиски ведутся до сих пор, начиная с 29 июля. На месте работают полиция, спасатели, добровольцы», - сказал собеседник агентства.

Всех, кто обладает информацией о местонахождении мальчика, просят звонить по телефонам 8 (34145) 4-86-50 или 01 (с мобильного 112), 02.