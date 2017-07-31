Мошенники под видом сотрудников крупного завода в Удмуртии просили «откат» на 25 млн рублей

Их удалось задержать после получения вознаграждения.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске задержали мошенников, которые под видом сотрудников крупного завода требовали у своих клиентов «откат» на 25 млн рублей. Как сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии, злоумышленников было трое.

Вознаграждение они должны были получить за договор на поставку товаров на 500 млн рублей. После получения денег их задержали. Уголовное дело возбудили по факту покушения на мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере.

Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.