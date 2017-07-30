Устроивший поножовщину житель Воткинска отправится в колонию строгого режима

Мужчина ранил двух своих знакомых.

Воткинск. Удмуртия. Устроивший поножовщину житель Воткинска отправится на 3 года и 10 месяцев в тюрьму. Как сообщает пресс-служба региональной прокуратуры, мужчина ранил двух своих знакомых.

Случай произошел в апреле 2017 года. Злоумышленник сначала угрожал убийством женщине, ударив ее ножом по рукам, а затем ранил знакомого, который попытался за нее заступиться.

Кроме тюремного срока, житель Воткинска заплатит штраф почти 190 тыс. рублей. Срок он будет отбывать в колонии строгого режима.