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      Почти 300 тыс рублей украли у ижевчан под видом полицейских мошенники из Сибири

      14:00, 29 июля, 2017
      Яна Шамаева
      14:00, 29 июля, 2017
      Яна Шамаева
      167
      0
      #Ижевск\n#Удмуртия\n#Новосибирск\n#Новосибирская область\n#мошенничество\n#мошенники
      167
      0

      На их счету 17 преступлений.

      Ижевск. Удмуртия. 36-летняя женщина и 44-летний мужчина из Новосибирской области звонили жителям Ижевска под видом полицейских или родственников и сообщали о задержании близких им людей. За освобождение они просили от 5 до 150 тысяч рублей, сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии.
      Деньги у обманутых горожан забиратели водители одной из служб такси Ижевска, после чего перечисляли их на счета мошенников.
      Уголовное дело в отношение жителей Сибири за совершение 17 преступлений возбудили по статье 159 УК России ("Мошенничество"). Мужчину приговорили к 2,5 годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима, а женщину - к 1,5 годам лишения свободы в колонии-поселении. Также им придется возместить причиненный ижевчанам ущерб на 287 тыс. рублей.

      14:00, 29 июля, 2017
      Яна Шамаева
      167
      0
      #Ижевск\n#Удмуртия\n#Новосибирск\n#Новосибирская область\n#мошенничество\n#мошенники

       

       

       

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