Почти 300 тыс рублей украли у ижевчан под видом полицейских мошенники из Сибири

На их счету 17 преступлений.

Ижевск. Удмуртия. 36-летняя женщина и 44-летний мужчина из Новосибирской области звонили жителям Ижевска под видом полицейских или родственников и сообщали о задержании близких им людей. За освобождение они просили от 5 до 150 тысяч рублей, сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии.

Деньги у обманутых горожан забиратели водители одной из служб такси Ижевска, после чего перечисляли их на счета мошенников.

Уголовное дело в отношение жителей Сибири за совершение 17 преступлений возбудили по статье 159 УК России ("Мошенничество"). Мужчину приговорили к 2,5 годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима, а женщину - к 1,5 годам лишения свободы в колонии-поселении. Также им придется возместить причиненный ижевчанам ущерб на 287 тыс. рублей.