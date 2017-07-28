Житель Можги «накачал» девочку наркотиками и изнасиловал

Мужчину заключили под стражу, уголовное дело направили в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения.

Можга. Удмуртия. 50-летнего жителя Можги подозревают в том, что он заставлял несовершеннолетнюю девочку принимать наркотики, а затем изнасиловал. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК России по Удмуртии.

Установлено, что в апреле 2017 в одном из частных домов города обвиняемый угрозами и физическим насилием «накачал» ребенка наркотиками. Он неоднократно вводил через шприц в вену несовершеннолетней вещество. После этого злоумышленник изнасиловал девочку.

В настоящее время мужчина находится под стражей. Уголовное дело направлено в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения.