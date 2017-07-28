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      Житель Можги «накачал» девочку наркотиками и изнасиловал

      15:48, 28 июля, 2017
      15:48, 28 июля, 2017
      953
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      #дети\n#наркотики\n#Можга\n#Удмуртия\n#уголовное дело\n#изнасилование\n#происшествие
      Фото: pixabay.com
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      Мужчину заключили под стражу, уголовное дело направили в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения.

      Можга. Удмуртия. 50-летнего жителя Можги подозревают в том, что он заставлял несовершеннолетнюю девочку принимать наркотики, а затем изнасиловал. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК России по Удмуртии.

      Установлено, что в апреле 2017 в одном из частных домов города обвиняемый угрозами и физическим насилием «накачал» ребенка наркотиками. Он неоднократно вводил через шприц в вену несовершеннолетней вещество. После этого злоумышленник изнасиловал девочку.

      В настоящее время мужчина находится под стражей. Уголовное дело направлено в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения. 

      15:48, 28 июля, 2017
      953
      0
      #дети\n#наркотики\n#Можга\n#Удмуртия\n#уголовное дело\n#изнасилование\n#происшествие

       

       

       

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