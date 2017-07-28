250 толстолобиков спасли за ночь в пруду Ижевска

Четыре рыбы погибли.

Ижевск. Удмуртия. 250 рыб толстолобиков удалось спасти в пруду Ижевска. Спасательная операция закончилась в 5:00 пятницы, 28 июля, сообщил на своей странице в Facebook пресс-секретарь Минприроды Удмуртии Дмитрий Коробейников.

Dmitry Korobeinikov Такого ЧП на нашем пруду еще ни разу не было. Спасательная операция по возврату толстолобиков из нижнего в верхний бьеф продолжалась всю ночь и окончилась лишь в 5 утра. Ночью наши спасатели...

«Такого ЧП на нашем пруду еще ни разу не было. Спасательная операция по возврату толстолобиков из нижнего в верхний бьеф продолжалась всю ночь и окончилась лишь в 5 утра. Ночью наши спасатели применяли погрузчик, и дело пошло быстрее. Спасено более 250 особей. К сожалению, 4 толстолобика погибли. А так погибли бы ВСЕ, ибо без водорослей он долго голодом жить не может. Каждый за свою жизнь съедает их несколько тонн!» - написал Коробейников.

Накануне, 27 июля жители Ижевска устроили охоту на заблудившихся на плотине толстолобиков. Рыбу ловили прямо руками.