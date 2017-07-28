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      В Ижевске три пешехода попали в больницы в результате ДТП

      13:18, 28 июля, 2017
      Георгий Поветкин
      13:18, 28 июля, 2017
      Георгий Поветкин
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      #ДТП\n#Ижевск\n#авария\n#Удмуртия\n#происшествие
      Фото: 1 отдел ГИБДД МВД по Удмуртии
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      Все аварии произошли за предыдущие сутки.

      Ижевск. Удмуртия. В Ижевске трое пешеходов попали в больницы в результате ДТП. Как сообщает 1 отдел ГИБДД МВД по Удмуртии, все аварии произошли за предыдущие сутки.

      В первом случае водитель иномарки ранним утром на улице Молодежной сбил женщину, которая переходила дорогу по регулируемому пешеходному переходу на зеленый сигнал светофора. 

      Позднее на улице Красногеройской пострадала еще одна женщина. Hyundai, за рулем которого находился мужчина, двигался задним ходом, когда совершил наезд на пострадавшую. Вечером этого же дня на улице Володарского бесправный водитель мотоцикла сбил 9-летнего мальчика. Второй в итоге попал в больницу. 

      13:18, 28 июля, 2017
      Георгий Поветкин
      240
      0
      #ДТП\n#Ижевск\n#авария\n#Удмуртия\n#происшествие

       

       

       

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