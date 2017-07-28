Пассажиров аварийно севшего и загоревшегося самолета спасали на учениях в аэропорту Ижевска

По легенде на борту находились 38 человек, 6 из них «погибли».

Ижевск. Удмуртия. Пожарно-тактические учение прошли в аэропорту Ижевска. По легенде, в нем совершил аварийную посадку ТУ-134, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по Удмуртии.

От полученных повреждений топливных баков произошел разлив топлива и пожар. На борту находилось 38 человек, 7 членов экипажа, из них 6 человек «погибли». Остальные получили травмы тяжелой и средней степени тяжести. Площадь горения топлива составила 800 кв м.

На месте работали 144 сотрудника МЧС и 44 единицы техники.