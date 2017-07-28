  • $ 59.41 ↓
  • € 69.64 ↓

Окно авторизации и регистрации


    CAPTCHA

      Очевидцев аварии с двумя пострадавшими ищут в Удмуртии

      09:00, 28 июля, 2017
      Ксения Чернова
      09:00, 28 июля, 2017
      Ксения Чернова
      325
      0
      #ДТП\n#ГИБДД\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#Завьялово
      Фото: Управление ГИБДД по Удмуртии
      325
      0

      ДТП произошло на трассе Завьялово – Гольяны.

      Ижевск. Удмуртия. Очевидцев аварии с двумя пострадавшими ищут в Удмуртии. Как сообщает первый отдел Управления ГИБДД России по Удмуртской Республике, ДТП произошло на трассе Завьялово – Гольяны 18 июня.

      Напомним, 61-летний водитель «Шевроле Нивы» при выезде на главную дорогу не уступил преимущество движения «Geely». В результате произошло столкновение. В ДТП травмы получили 24-летний водитель китайского авто и его 19-летняя пассажирка.

      «Ремни безопасности водителя и пассажира при этом были пристегнуты «за спиной», на манер «для ГИБДД», - отмечали сотрудники Гоавтоинспекции Удмуртии.

      Очевидцев дорожной аварии просят позвонить по телефону 41-60-84.

      09:00, 28 июля, 2017
      Ксения Чернова
      325
      0
      #ДТП\n#ГИБДД\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#Завьялово

       

       

       

      Рекомендуем


      Популярное

      в Удмуртии
      в России
      в Мире

      Смертельное ДТП на Сарапульском тракте: два человека скончались на месте

      21:05, 22 июля, 2017
      10353

      Трагедия на Удмуртской, большой улов и показания агента КГБ об убийстве Джона Кеннеди: что произошло минувшей ночью

      10039
      08:00, 25 июля, 2017

      Руководителя «Фармаимпекс» в Удмуртии привлекли к уголовной ответственности за уклонение от налогов

      3001
      18:14, 21 июля, 2017

      Вечерняя поездка по ступеням набережной может обойтись ижевчанке в полмиллиона рублей

      2817
      13:25, 25 июля, 2017

      Несчастный случай произошел на ЧМЗ в Глазове

      2680
      14:37, 26 июля, 2017

      В Санкт-Петербурге появились сугробы после града

      21:29, 22 июля, 2017
      1061

      Известная телеведущая Елена Миронова скончалась в Москве

      968
      14:19, 23 июля, 2017

      В Приморье фото- и видеокамеры зафиксировали медведицу с рекордным количеством медвежат

      851
      09:10, 21 июля, 2017

      Эксперт: на смену Bitcoin идет Ethereum

      745
      15:41, 25 июля, 2017

      Жители России назвали худшие фильмы и сериалы 2017 года

      714
      18:01, 22 июля, 2017

      Тело Сальвадора Дали извлекли из склепа

      12:19, 21 июля, 2017
      1792

      Facebook разрабатывает собственный модульный смартфон

      813
      15:30, 22 июля, 2017

      Британские подводники обнаружили ящик с золотом на затопленном немецком корабле

      813
      17:40, 23 июля, 2017

      В Испании при невыясненных обстоятельствах убили и пытались сжечь россиянку

      810
      11:20, 21 июля, 2017

      Сильное землетрясение произошло в Турции и Греции

      787
      09:50, 21 июля, 2017

      Мультимедиа

      Толстолобик гибнет в ижевском пруду

      27 июля, 2017

      Удмуртия в минуту: кандидаты на пост главы и готовность к отопительному периоду

      27 июля, 2017

      Задержание оборотня в погонах

      27 июля, 2017