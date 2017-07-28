ДТП произошло на трассе Завьялово – Гольяны.

Ижевск. Удмуртия. Очевидцев аварии с двумя пострадавшими ищут в Удмуртии. Как сообщает первый отдел Управления ГИБДД России по Удмуртской Республике, ДТП произошло на трассе Завьялово – Гольяны 18 июня.

Напомним, 61-летний водитель «Шевроле Нивы» при выезде на главную дорогу не уступил преимущество движения «Geely». В результате произошло столкновение. В ДТП травмы получили 24-летний водитель китайского авто и его 19-летняя пассажирка.

«Ремни безопасности водителя и пассажира при этом были пристегнуты «за спиной», на манер «для ГИБДД», - отмечали сотрудники Гоавтоинспекции Удмуртии.

Очевидцев дорожной аварии просят позвонить по телефону 41-60-84.