Электроприборы сгорели в двух домах Игринского района из-за удара молнии

Разряд проверил на прочность телеграфные столбы.

Игра. Удмуртия. В двух домах Игринского района сгорели электроприборы из-за ударов молнии по телеграфным столбам. Как сообщает пресс-служба главного управления МЧС России по Удмуртии, эти инциденты произошли во время непогоды на минувшей неделе.

В селе Малягурт грозовой разряд проверил на прочность телеграфный столб, который выстоял, а вот электроприборы в ближайшем доме - нет. Все бытовые приборы, которые на тот момент были включены в электросеть, сгорели. К счастью, хозяева были дома, и удалось избежать более печальных последствий.

Похожая ситуация произошла в одном из домов Игры. В результате хозяева остались без водонагревателя и wi-fi роутера.

Как сообщает управление, этих неприятных последствий вполне можно было избежать, если бы жильцы пострадавших домов следовали общеизвестным правилам безопасного поведения во время грозы.

Следует знать и помнить:

- если во время грозы вы находитесь в помещении, то закройте окна, двери, дымоходы и вентиляционные отверстия. Не растапливайте печь, поскольку высокотемпературные газы, выходящие из печной трубы, имеют низкое сопротивление. Не разговаривайте по телефону: молния иногда попадает в натянутые между столбами провода;

- во время ударов молнии не подходите близко к электропроводке, молниеотводу, водостокам с крыш, антенне, не стойте рядом с окном, выключите телевизор и другие электробытовые приборы;

- для снижения опасности поражения молнией сделайте молниеотвод в виде заземленных металлических мачт и натянутых высоко над сооружениями объекта проводами;

- если гроза застала вас в лесу, то укройтесь на низкорослом участке леса. Не подходите к высоким деревьям;

- при нахождении в водоеме выйдите из воды, отойдите подальше от берега. Не укрывайтесь в пойменных кустах, спуститесь с возвышенного места в низину;

-в поле или при отсутствии укрытия не ложитесь на землю, подставляя электрическому току все тело, а сядьте на корточки в ложбине, овраге, обхватив ноги руками;

- если гроза застала вас в автомобиле, не покидайте его, при этом закройте окна и опустите по возможности антенну радиоприемника. Не следует дотрагиваться до ручек дверей и других металлических деталей.