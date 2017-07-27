По мнению женщины, из-за установки в 100 метрах от дома базовой станции сотовой связи, у нее начались проблемы со здоровьем.

Ижевск. Удмуртия. Ижевчанка пыталась отсудить у операторов сотовой связи 2 млн рублей. Как сообщает пресс-служба Октябрьского районного суда, по мнению женщины, из-за установки в 100 метрах от дома базовой станции сотовой связи, у нее начались проблемы со здоровьем.

«По мнению истца, <…> нарушаются ее права и интересы, а также иных граждан, на благоприятную окружающую среду. Истец считает, что превышенное магнитное излучение <…> оказывает пагубное воздействие на ее здоровье», - говорится в сообщении суда.

Помимо 2 млн рублей женщина просила взыскать с ответчика еще 55 тыс., которые она потратила на обследования в больнице.

В итоге по ходатайству истца назначили несколько экспертиз, по результатам которых было установлено отсутствие предельно допустимых уровней излучения, а также отсутствие нарушений ГОСТа.

По итогам рассмотрения дела суд решил, что женщине не был нанесен материальный ущерб.

«При таких обстоятельствах исковые требования не могут быть удовлетворены», - говорится в сообщении.

Не согласившись с выводами районного суда, истец обжаловал решение в Верховный суд Удмуртии.

«Рассмотрев дело, суд апелляционной инстанции признал решение Октябрьского районного суда законным и обоснованным, и оставил судебный акт без изменения», - уточнили в пресс-службе Октябрьского суда Ижевска.