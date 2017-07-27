Пьяный житель Ижевска угнал автомобиль «скорой помощи»

Перед этим молодой человек поджег вещи на балконе.

Ижевск. Удмуртия. Пьяный житель столицы Удмуртии угнал автомобиль «скорой помощи». Как сообщает пресс-служба УМВД России по Ижевску, предварительно 26-летний молодой человек поджег вещи на балконе.

По информации полицейских, перед этим двое товарищей распивали дома спиртные напитки. Прохожие, увидев дым на балконе, вызвали на место экстренные службы.

После того как мужчина заметил пожарных и врачей – выбежал на улицу, закрылся в автомобиле «скорой» и попытался на нем скрыться, однако не справился с управлением и врезался в рядом припаркованный авто.

После этого подозреваемого задержали сотрудники ДПС. От прохождения освидетельствования на состояние опьянения он отказался.

В итоге нарушитель угодил за решетку на 10 суток. Ему также грозит 5 лет тюрьмы за «неправомерное завладение транспортным средством».