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      Двое водителей попали в больницу в результате столкновения трех авто в Удмуртии

      11:35, 27 июля, 2017
      Георгий Поветкин
      11:35, 27 июля, 2017
      Георгий Поветкин
      115
      0
      #ДТП\n#Ижевск\n#Сарапул\n#авария\n#Удмуртия\n#происшествие
      Фото: 1 отдел ГИБДД МВД по Удмуртии
      115
      0

      Авария произошла 26 июля на 54 км трассы Ижевск-Сарапул.

      Сарапул. Двое водителей попали в больницу в результате столкновения трех автомобилей в Удмуртии. Как сообщает 1 отдел ГИБДД МВД по Удмуртии, авария произошла 26 июля на 54 км трассы Ижевск-Сарапул.

      Известно, что водитель автомобиля «Hyundai» – женщина 1986 года рождения, при при обгоне столкнулась с «KIA». После этого «Hyundai» выехал на встречку и врезался в грузовик «ISUZU».

      «В результате ДТП водители автомобилей «Hyundai» и «ISUZU» поучили травмы – госпитализированы», - говорится в сообщении Госавтоинспекции.

      В ГИБДД напоминают о правилах совершения обгона. Прежде чем начать маневр, водитель обязан убедиться в том, что встречная полоса движения свободна.

      Согласно пункту 11.2. ПДД, водителю запрещается выполнять обгон в случаях, если:

      -  транспортное средство, движущееся впереди, производит обгон или объезд препятствия;

      - транспортное средство, движущееся впереди по той же полосе, подало сигнал поворота налево;

      - следующее за ним транспортное средство начало обгон;

      - по завершении обгона он не сможет, не создавая опасности для движения и помех обгоняемому транспортному средству, вернуться на ранее занимаемую полосу.

      11:35, 27 июля, 2017
      Георгий Поветкин
      115
      0
      #ДТП\n#Ижевск\n#Сарапул\n#авария\n#Удмуртия\n#происшествие

       

       

       

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