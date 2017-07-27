Двое водителей попали в больницу в результате столкновения трех авто в Удмуртии

Авария произошла 26 июля на 54 км трассы Ижевск-Сарапул.

Сарапул. Двое водителей попали в больницу в результате столкновения трех автомобилей в Удмуртии. Как сообщает 1 отдел ГИБДД МВД по Удмуртии, авария произошла 26 июля на 54 км трассы Ижевск-Сарапул.

Известно, что водитель автомобиля «Hyundai» – женщина 1986 года рождения, при при обгоне столкнулась с «KIA». После этого «Hyundai» выехал на встречку и врезался в грузовик «ISUZU».

«В результате ДТП водители автомобилей «Hyundai» и «ISUZU» поучили травмы – госпитализированы», - говорится в сообщении Госавтоинспекции.

В ГИБДД напоминают о правилах совершения обгона. Прежде чем начать маневр, водитель обязан убедиться в том, что встречная полоса движения свободна.

Согласно пункту 11.2. ПДД, водителю запрещается выполнять обгон в случаях, если:

- транспортное средство, движущееся впереди, производит обгон или объезд препятствия;

- транспортное средство, движущееся впереди по той же полосе, подало сигнал поворота налево;

- следующее за ним транспортное средство начало обгон;

- по завершении обгона он не сможет, не создавая опасности для движения и помех обгоняемому транспортному средству, вернуться на ранее занимаемую полосу.