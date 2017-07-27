Приставы Удмуртии во время проверки на Каме обнаружили трех «моряков» с долгами в 15 млн рублей

Им вручили требования явиться к судебному приставу-исполнителю.

Ижевск. Удмуртия. Приставы Удмуртии во время рейда на Каме обнаружили трех «моряков» с долгами в 15 млн рублей. Как сообщает пресс-служба регионального управления ФССП, всего было проверено 39 катеров, гидроциклов, яхт и моторных лодок.

«Удалось выявить трёх должников, с общей суммой задолженности по штрафам, налоговым платежам и кредитам почти 15 миллионов рублей. Всем вручены требования о явке к судебному приставу-исполнителю», - рассказал и.о. главного судебного пристава республики Игорь Наговицын.

В управлении также отметили, что совместные с сотрудниками МЧС рейды будут продолжаться на территории региона.