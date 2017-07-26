Животное не может пить, есть и дышать.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске ищут собаку с забинтованной мордой. Как сообщается в группе Собаки-потеряки, животное не может пить, есть и дышать.

Последний раз ее видели в районе железнодорожного вокзала на путях. На ухе иимеется желтая бирка. Всех, кто видел животное, просят звонить по телефону 8(912) 859-15-49.

По последней информации бинт ослаб, пасть немного открывается.

«Она может пить и потихоньку кушать. Сейчас лучшая тактика-не беспокоить ее и не пугать, лучше оставлять ей корм (в идеале фарша), через некоторое время, когда она успокоится можно попробовать приманить на еду и попытаться развязать бинт», - пишет одна из организаторов поисков.