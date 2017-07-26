Челябинский ФАС заинтересовался картельным сговором удмуртского «Автодормостпроекта»

На торгах в Челябинске компания действовала по той же схеме, что и на аукционе в Ижевске.

Ижевск. Удмуртия. Специалисты управления ФАС по Челябинской области возбудили дело против «Автодормостпроекта» из Удмуртии. Компания, которую возглавлял депутат Гордумы Ижевска Захар Милостивенко, участвовала в аукционе на проектирование транспортной развязки на дороге под Челябинском.

Согласно мнению антимонопольщиков, «Автодормостпроект» вступил в картельный сговор с ООО «Нива» и ООО «Тектоника».

«Схема заключается в том, что на торги выходят несколько участников, предварительно согласовав свое поведение. <…> Вся позиция была согласована, кто роняет цены, кто признается победителем. Если на торги выходят иные участники, кроме этих трех, то двое из них снижают цену до очень низкой, но потом оказывается, что у них не приложен какой-нибудь документ, и их заявки отклоняют, а последний, который дал более высокое предложение, остается победителем», - рассказала информагентству «Сусанин» замруководителя УФАС России по Удмуртии Елена Стерхова.

Подобную схему три компании использовали, в частности, во время аукциона на проектирование проспекта Калашникова в Ижевске.

«Мы провели проверку в «Автодормостпроекте» и выяснили, что в Челябинске они участвовали тем же составом и таким же способом. То есть признаки картельного соглашения не только по проспекту Калашникова, но и по аукциону, проводимому в Челябинске, хотя они там не выиграли, не были признаны победителями, их заявка была отклонена», - добавила Стерхова.

Однако челябинские антимонопольщики заинтересовались ходом торгов и возбудили дело против трех компаний практически одновременно с удмуртскими коллегами. По решению ФАС России, материалы передали в Ижевск, два дела объединят в одно.

Напомним, Милостивенко задержали в ночь с пятницы на субботу, 24 июня. Известно, что против него возбудили уголовное дело по пункту «в» части 2 статьи 178 УК России («Ограничение конкуренции путем заключения между хозяйствующими субъектами-конкурентами ограничивающего конкуренцию соглашения (картеля)»). Суд вынес постановление об аресте депутата на два месяца.

Захар Милостивенко ранее возглавлял предприятие «Автодормостпроект». По данным налоговой инспекции, 10 января 2017 года ОАО «Автодормостпроект» было реорганизовано в ООО «Автодормостпроект». Уставный капитал общества составлял 4 344 000 рублей, 100% акций ОАО «Автодормостпроект» принадлежали ООО «Байконур», собственником которого является депутат Госсовета Удмуртии Александр Мурашов. В ноябре у обоих руководителей прошли обыски.

Отметим, что именно ОАО «Автодормостпроект» выиграло конкурс на проектирование проспекта Калашникова за 42,9 млн рублей. 21 июня стало известно, что проект планируют завершить и представить на публичные слушания в октябре 2017 года.

«Мы будем решать вопрос о необходимости выходить с иском в суд о признании торгов недействительными и расторжении контракта», - сообщила по этому поводу Елена Стерхова.