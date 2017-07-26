Огонь повредил кровлю склада и товар, находившийся внутри строения.

Ижевск. Удмуртия. Площадь утреннего пожара на Малиновой горе в Ижевске составила 300 кв. м. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Удмуртии, огонь повредил кровлю склада и товар, находившийся внутри строения.

Сообщение о возгорании поступило в 4:29. К тушению привлекались 8 единиц техники и 23 человека личного состава.

Локализовали пожар в 4:47, ликвидировали в 4:52.

«Повреждена кровля склада на 200 кв. м и товарно-материальные ценности на 100 кв. м», - говорится в сообщении спасателей.