Пьяный 19-летний ижевчанин пытался угнать автомобиль, но врезался в рядом стоящую машину

Ему грозит до 5 лет лишения свободы.

Ижевск. Удмуртия. 19-летний житель столицы Удмуртии может на 5 лет сесть в тюрьму за угон автомобиля. Как сообщает пресс-служба УМВД России по Ижевску, молодой человек завел машину «с проводков» и тут же врезался в рядом стоящий авто.

Случай произошел ночью на улице Максима Горького, при этом угонщик был пьяным.

«Он тайно проник в автомобиль, путем смыкания проводов завел его и попытался уехать. Однако не справился с управлением с совершил столкновение с другим транспортным средством», - говорится в сообщении.

Ущерб от ДТП составил 35 тыс. рублей. Уголовное дело завели по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 166 УК России («Неправомерное завладение транспортным средством»).