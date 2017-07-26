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      Пьяный 19-летний ижевчанин пытался угнать автомобиль, но врезался в рядом стоящую машину

      11:25, 26 июля, 2017
      Георгий Поветкин
      11:25, 26 июля, 2017
      Георгий Поветкин
      181
      0
      #авто\n#Ижевск\n#полиция\n#Удмуртия\n#автомобилисты\n#угон\n#происшествие
      Фото: pixabay.com
      181
      0

      Ему грозит до 5 лет лишения свободы.

      Ижевск. Удмуртия. 19-летний житель столицы Удмуртии может на 5 лет сесть в тюрьму за угон автомобиля. Как сообщает пресс-служба УМВД России по Ижевску, молодой человек завел машину «с проводков» и тут же врезался в рядом стоящий авто.

      Случай произошел ночью на улице Максима Горького, при этом угонщик был пьяным.

      «Он тайно проник в автомобиль, путем смыкания проводов завел его и попытался уехать. Однако не справился с управлением с совершил столкновение с другим транспортным средством», - говорится в сообщении.

      Ущерб от ДТП составил 35 тыс. рублей. Уголовное дело завели по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 166 УК России («Неправомерное завладение транспортным средством»).

      11:25, 26 июля, 2017
      Георгий Поветкин
      181
      0
      #авто\n#Ижевск\n#полиция\n#Удмуртия\n#автомобилисты\n#угон\n#происшествие

       

       

       

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