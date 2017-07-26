Среди них «Лексус», «Тойота-Ланд-Крузер».

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске приставы во время совместного рейда с ГИБДД арестовали 17 авто должников. Как сообщает пресс-служба регионального управления ФССП, среди них «Лексус», «Тойота-Ланд-Крузер» и «Фольксваген-Пассат».

Общая сумма задолженностей хозяев машин составляет почти один миллион рублей.

Приставы отмечают, что в первом полугодии 2017 года в отношении 15,5 тыс. должников вынесли постановления об ограничении в праве выезда за пределы России.

В период отпусков судебные приставы напоминают жителям республики – перед тем как планировать поездку за рубеж, необходимо оплатить долги.

Узнать о наличии или их отсутствии можно на сайте управления, госуслуг или в МФЦ.