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      Пешеход в Удмуртии не пережил аварию с мопедом

      16:33, 25 июля, 2017
      Диана Ворончихина
      16:33, 25 июля, 2017
      Диана Ворончихина
      374
      0
      #ДТП\n#Глазов\n#авария\n#Удмуртия\n#пешеходы\n#происшествие
      Фото: 1 отдел управления ГИБДД МВД по Удмуртской Республике
      374
      0

      Мужчина скончался на следующий день после ДТП, не приходя в сознание.

      Глазов. Удмуртия. Водитель мопеда «Сигма» сбил пешехода на трассе в Удмуртии. Как сообщает 1 отдел управления ГИБДД МВД по республике, 42-летний мужчина скончался на следующий день, не приходя в сознание.

      Авария произошла в понедельник, 24 июля, около 1:13 на 73 км дороги «Игра-Глазов-Красногорское».

      23-летний водитель мопеда получил травмы, его госпитализировали. Отмечается, что у него не было прав на управление этим транспортом, и он был без мотошлема. 

      16:33, 25 июля, 2017
      Диана Ворончихина
      374
      0
      #ДТП\n#Глазов\n#авария\n#Удмуртия\n#пешеходы\n#происшествие

       

       

       

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