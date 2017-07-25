Пешеход в Удмуртии не пережил аварию с мопедом

Мужчина скончался на следующий день после ДТП, не приходя в сознание.

Глазов. Удмуртия. Водитель мопеда «Сигма» сбил пешехода на трассе в Удмуртии. Как сообщает 1 отдел управления ГИБДД МВД по республике, 42-летний мужчина скончался на следующий день, не приходя в сознание.

Авария произошла в понедельник, 24 июля, около 1:13 на 73 км дороги «Игра-Глазов-Красногорское».

23-летний водитель мопеда получил травмы, его госпитализировали. Отмечается, что у него не было прав на управление этим транспортом, и он был без мотошлема.