Жительница Ижевска заявила об угоне автомобиля, чтобы не платить штрафы

Автолюбительницу осудили по части 1 статьи 306 УК России («Заведомо ложный донос»).

Ижевск. Удмуртия. Ижевчанка заявила об угоне автомобиля, чтобы не платить штрафы за нарушения ПДД. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии, ее осудили по части 1 статьи 306 УК России («Заведомо ложный донос»).

Установлено, что женщина продала «ВАЗ-21120» без снятия автомобиля с регистрационного учета в ГИБДД. После чего ей стали приходить постановления о совершении административных правонарушений на этой машине. В мае 2017 года женщина обратилась в полицию и написала заявление о хищении ее машины.

Суд назначил ей наказание в виде штрафа в размере 8 тыс. рублей.