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      В Удмуртии дети отказались жить с корыстной матерью

      16:39, 24 июля, 2017
      16:39, 24 июля, 2017
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      #дети\n#Ува\n#Прокуратура\n#материнский капитал\n#Удмуртия
      Фото: pixabay.com
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      По их словам, родительница хочет восстановить родительские права, чтобы получить маткапитал и деньги с их счетов.

      Ува. Удмуртия. В Увинском районе Удмуртии дети отказались возвращаться к матери из-за ее корыстных мотивов. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры республики.

      Мать двоих несовершеннолетних детей подала в суд иск о том, чтобы ей восстановили родительские права. Женщина утверждала, что бросила пить, вышла замуж и родила дочь. Также она рассказала, что на учетах в больнице не состоит, детей навещает, привозит одежду и сладости.

      Однако на судебном заседании выяснилось, что с тех пор, как в 2011 году ее лишили родительских прав, детьми она не интересовалась. И навещать их начала только после рождения еще одного ребенка.

      Сами дети пояснили, что мать хочет их забрать к себе для получения материнского капитала и денег с их счетов. Поэтому они не хотят к ней возвращаться и им будет лучше с бабушкой и дедушкой, которые являются их опекунами.

      Эти факты подтвердились и материалами дела. Прокурор дал заключение о невозможности восстановления женщины в родительских правах.

      16:39, 24 июля, 2017
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      #дети\n#Ува\n#Прокуратура\n#материнский капитал\n#Удмуртия

       

       

       

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