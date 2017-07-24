В Удмуртии дети отказались жить с корыстной матерью

По их словам, родительница хочет восстановить родительские права, чтобы получить маткапитал и деньги с их счетов.

Ува. Удмуртия. В Увинском районе Удмуртии дети отказались возвращаться к матери из-за ее корыстных мотивов. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры республики.

Мать двоих несовершеннолетних детей подала в суд иск о том, чтобы ей восстановили родительские права. Женщина утверждала, что бросила пить, вышла замуж и родила дочь. Также она рассказала, что на учетах в больнице не состоит, детей навещает, привозит одежду и сладости.

Однако на судебном заседании выяснилось, что с тех пор, как в 2011 году ее лишили родительских прав, детьми она не интересовалась. И навещать их начала только после рождения еще одного ребенка.

Сами дети пояснили, что мать хочет их забрать к себе для получения материнского капитала и денег с их счетов. Поэтому они не хотят к ней возвращаться и им будет лучше с бабушкой и дедушкой, которые являются их опекунами.

Эти факты подтвердились и материалами дела. Прокурор дал заключение о невозможности восстановления женщины в родительских правах.