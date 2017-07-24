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      Сердобольная пенсионерка в Глазове отдала случайным прохожим 165 тыс рублей

      12:50, 24 июля, 2017
      12:50, 24 июля, 2017
      157
      0
      #МВД\n#Глазов\n#мошенничество\n#мошенники\n#финансы и деньги\n#происшествие
      Фото: ИА Сусанин
      157
      0

      Двое мужчин, предположительно цыгане, пообещали ей вернуть деньги и пропали.

      Глазов. Удмуртия. Пенсионерка в Глазове отдала случайным прохожим 165 тыс. рублей. Как сообщает пресс-служба МВД по Удмуртской Республике, двое мужчин подошли к бабушке на улице. Они рассказали ей историю о больном попутчике и попросили деньги в долг.

      Сердобольная горожанка сняла с банковской карты 165 тыс. рублей. Благодарные злоумышленники пообещали вернуть средства через некоторое время. Не дождавшись, пенсионерка обратилась в полицию.

      В настоящее время правоохранители возбудили уголовное дело. Проводятся оперативно-розыскные мероприятия, полицейские ищут мужчин примерно 25 и 45 лет, предположительно цыганской национальности.

      12:50, 24 июля, 2017
      157
      0
      #МВД\n#Глазов\n#мошенничество\n#мошенники\n#финансы и деньги\n#происшествие

       

       

       

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