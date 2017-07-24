Сердобольная пенсионерка в Глазове отдала случайным прохожим 165 тыс рублей

Двое мужчин, предположительно цыгане, пообещали ей вернуть деньги и пропали.

Глазов. Удмуртия. Пенсионерка в Глазове отдала случайным прохожим 165 тыс. рублей. Как сообщает пресс-служба МВД по Удмуртской Республике, двое мужчин подошли к бабушке на улице. Они рассказали ей историю о больном попутчике и попросили деньги в долг.

Сердобольная горожанка сняла с банковской карты 165 тыс. рублей. Благодарные злоумышленники пообещали вернуть средства через некоторое время. Не дождавшись, пенсионерка обратилась в полицию.

В настоящее время правоохранители возбудили уголовное дело. Проводятся оперативно-розыскные мероприятия, полицейские ищут мужчин примерно 25 и 45 лет, предположительно цыганской национальности.