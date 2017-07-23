Оба злоумышленника продолжали получать пособия в Центре занятости населения, устроившись на работу.

Завьялово. Удмуртия. Двое жителей Удмуртии предстанут перед судом за незаконное получение пособия по безработице. Как сообщает пресс-служба Прокуратуры Удмуртской Республики, уголовные дела возбудили против мужчин из села Италмас и села Вараксино.

Оба злоумышленника продолжали получать пособия в Центре занятости населения, даже устроившись на работу.

«Своими действиями граждане причинили бюджету Российской Федерации ущерб в размере более 77 тыс. рублей», - отмечается в сообщении.