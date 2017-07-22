Смертельное ДТП на Сарапульском тракте: два человека скончались на месте

По предварительным данным, «Дэу Нексия» выехала для обгона на полосу встречного движения и столкнулась с автомобилем «Киа Спортэйдж».

Сарапул. Удмуртия. Два человека погибли в ДТП на Сарапульском тракте в Удмуртии. Об этом корреспонденту «Сусанина» сообщили в 1 отделе управления ГИБДД МВД по республике.

По предварительным данным, авария произошла около 19:45 в субботу, 22 июля, рядом с поворот на деревню Старый Чультем. Водитель автомобиля «Дэу Нексия» выехал для обгона на полосу встречного движения и столкнулся с «Киа». Водитель и пассажирка «Нексии» скончались на месте, еще двое пассажиров госпитализированы. Водитель машины «Киа Спортэйдж» получил травмы.