  • $ 58.93 ↓
  • € 68.66 ↑

Окно авторизации и регистрации


    CAPTCHA

      Смертельное ДТП на Сарапульском тракте: два человека скончались на месте

      21:05, 22 июля, 2017
      Диана Ворончихина
      21:05, 22 июля, 2017
      Диана Ворончихина
      1480
      0
      #ДТП\n#Сарапул\n#авария\n#Удмуртия\n#автомобилисты\n#происшествие\n#автомобиль
      Фото: vk.com/udmurtiya18rus
      1480
      0

      По предварительным данным, «Дэу Нексия» выехала для обгона на полосу встречного движения и столкнулась с автомобилем «Киа Спортэйдж».

      Сарапул. Удмуртия. Два человека погибли в ДТП на Сарапульском тракте в Удмуртии. Об этом корреспонденту «Сусанина» сообщили в 1 отделе управления ГИБДД МВД по республике.

      По предварительным данным, авария произошла около 19:45 в субботу, 22 июля, рядом с поворот на деревню Старый Чультем. Водитель автомобиля «Дэу Нексия» выехал для обгона на полосу встречного движения и столкнулся с «Киа». Водитель и пассажирка «Нексии» скончались на месте, еще двое пассажиров госпитализированы. Водитель машины «Киа Спортэйдж» получил травмы. 

      21:05, 22 июля, 2017
      Диана Ворончихина
      1480
      0
      #ДТП\n#Сарапул\n#авария\n#Удмуртия\n#автомобилисты\n#происшествие\n#автомобиль

       

       

       

      Рекомендуем


      Популярное

      в Удмуртии
      в России
      в Мире

      Врио главы Удмуртии заявил о признаках преднамеренного банкротства «Аптек Удмуртии» и «Фармации»

      10:39, 19 июля, 2017
      7675

      Жители Татар-базара в Ижевске не могут добиться прекращения стройки высотного дома «в соседнем огороде»

      5293
      10:55, 17 июля, 2017

      Универсал из Ижевска: «АвтоВАЗ» впервые продемонстрировал Lada Vesta SW Cross

      4766
      13:13, 16 июля, 2017

      Жители Ижевска сняли на видео «Ниву», спускающуюся по лестнице на набережной

      3449
      11:00, 15 июля, 2017

      Наказание для ижевской автолюбительницы и генерала МВД и замерзающая Аргентина: что произошло минувшей ночью

      3434
      08:00, 18 июля, 2017

      Свадьба дочери судьи из Краснодара за 2 млн долларов заинтересовала Кремль

      16:30, 17 июля, 2017
      1052

      Госдума ввела курортный сбор в четырех регионах России

      806
      15:25, 19 июля, 2017

      Свадьбу дочери судьи из Краснодара оценили в 2 млн долларов

      796
      19:10, 16 июля, 2017

      Больше 8 тысяч сотрудников АвтоВАЗа останутся без работы

      722
      14:15, 17 июля, 2017

      Роспотребнадзор проверит, не опасны ли спиннеры для детей

      706
      13:46, 18 июля, 2017

      Финны установили новый рекорд по количеству голых пловцов

      18:59, 16 июля, 2017
      704

      Вокалист группы Linkin Park Честер Беннингтон покончил с собой

      663
      23:40, 20 июля, 2017

      Сильное землетрясение произошло в Турции и Греции

      594
      09:50, 21 июля, 2017

      ДНР и ЛНР объявили о создании нового государства – Малороссии

      563
      12:25, 18 июля, 2017

      В Испании при невыясненных обстоятельствах убили и пытались сжечь россиянку

      562
      11:20, 21 июля, 2017

      Мультимедиа

      Удмуртия в минуту: тройка в Совфед и уровень рождаемости в регионе

      21 июля, 2017

      Психрометрическая будка

      21 июля, 2017

      Доплеровский метеорологический локатор

      21 июля, 2017