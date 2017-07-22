Один человек пострадал при столкновении грузовика и легковушки в Удмуртии

Авария произошла на Воткинском тракте рядом с поворотом в деревню Семеново.

Завьялово. Удмуртия. Грузовой автомобиль с краном и «Фольксваген» столкнулись на трассе в Удмуртии. Об этом корреспонденту информагентства «Сусанин» рассказали в 1 отделе управления ГИБДД МВД по республике.

Авария произошла в субботу, 22 июля, около 9:50 на Воткинском тракте рядом с поворотом в деревню Семеново. В результате пострадала девушка, травмы были не опасными для жизни и ее отпустили домой.

Причины происшествия устанавливаются.