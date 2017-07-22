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      Один человек пострадал при столкновении грузовика и легковушки в Удмуртии

      12:51, 22 июля, 2017
      12:51, 22 июля, 2017
      331
      0
      #ДТП\n#авария\n#Удмуртия\n#Завьялово\n#происшествие
      Фото: vk.com/udmurtiya18rus
      331
      0

      Авария произошла на Воткинском тракте рядом с поворотом в деревню Семеново.

      Завьялово. Удмуртия. Грузовой автомобиль с краном и «Фольксваген» столкнулись на трассе в Удмуртии. Об этом корреспонденту информагентства «Сусанин» рассказали в 1 отделе управления ГИБДД МВД по республике.

      Авария произошла в субботу, 22 июля, около 9:50 на Воткинском тракте рядом с поворотом в деревню Семеново. В результате пострадала девушка, травмы были не опасными для жизни и ее отпустили домой. 

      Причины происшествия устанавливаются. 

       
      12:51, 22 июля, 2017
      331
      0
      #ДТП\n#авария\n#Удмуртия\n#Завьялово\n#происшествие

       

       

       

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