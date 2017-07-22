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      В Удмуртии с начала года зарегистрировано более 1,2 тыс наркопреступлений

      10:00, 22 июля, 2017
      10:00, 22 июля, 2017
      203
      0
      #МВД\n#наркотики\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#МВД Удмуртии\n#происшествие
      Фото: arzik2
      203
      0

      Из незаконного оборота изъято 17,1 кг наркотиков и психотропных веществ, в том числе 13,5 кг синтетики.

      Ижевск. Удмуртия. Более 1,2 тыс. наркопреступлений зарегистрировано в Удмуртии с начала 2017 года. Об этом сообщает пресс-служба управления МВД по республике.

      Из незаконного оборота изъято 17,1 кг наркотических средств и психотропных веществ, в том числе 13,5 кг синтетики. Поймано 498 преступников. 

      В первом полугодии 2017 года органами внутренних дел выявлено 764 правонарушения в сфере незаконного оборота наркотиков, в том числе 60 фактов - по статье 6.8 КоАП России («Незаконный оборот наркотиков»), 579 фактов - по статье 6.9 КоАП России («Потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача»).

      10:00, 22 июля, 2017
      203
      0
      #МВД\n#наркотики\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#МВД Удмуртии\n#происшествие

       

       

       

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