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      Уголовная ответственность грозит руководителю «Фармаимпекс» в Удмуртии за уклонение от налогов

      18:14, 21 июля, 2017
      18:14, 21 июля, 2017
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      #Следственный комитет\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#фармацевтика\n#происшествие\n#Следственный комитет России
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      Сумма ущерба составила 130 млн. рублей.

      Ижевск. Удмуртия. Одного из руководителей компании «Фармаимпекс» в Удмуртии привлекли к уголовной ответственности за уклонение от уплаты налогов. Об этом пишет «Фармацевтический вестник» со ссылкой на слова главы следственного управления СК России по республике Владимира Никешкина.

      По словам руководителя ведомства, ущерб составил 130 млн рублей.

      «Подобные схемы дробления бизнеса с целью уклонения от уплаты налогов используются в торговой и аптечной сети. У нас есть наработки, надо их реализовывать для того, чтобы пресечь это безобразие», - сказал Никешкин.

      Напомним, что недавно стало известно, что ижевская аптечная сеть «Фармакон&Клюква» перешла под управление компании «Фармаимпекс»

      18:14, 21 июля, 2017
      242
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      #Следственный комитет\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#фармацевтика\n#происшествие\n#Следственный комитет России

       

       

       

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