Хакер взломал портал электронного правительства Удмуртии

Злоумышленнику грозит до 2 лет лишения свободы.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии хакер взломал интернет-портал электронного правительства республики. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

Установлено, что 17 сентября 2016 года злоумышленник незаконно получил доступ к информации, которая находится на сайте электронного правительства, и изменил ее.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 272 УК России («Неправомерный доступ к охраняемой законом компьютерной информации»). Хакеру грозит до 2 лет лишения свободы.