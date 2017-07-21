За полгода случаи заболевания зарегистрировали на 16 административных территориях республики.

Ижевск. В Удмуртии количество грызунов носителей «мышиной лихорадки» выросло втрое. Как сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора, за полгода случаи геморрагической лихорадкой зарегистрировали на 16 административных территориях республики.

«Численность грызунов - основных носителей вируса - в 3 раза превышает уровень прошлого года, более одной трети из них заражены вирусом», - говорится в сообщении ведомства.

Отметим, что миграция носителей вируса приводит к повышению вероятности заражения людей геморрагической лихорадкой с почечным синдромом.

«В июне рост заболеваемости отмечался среди населения Ижевска, Завьяловского, Малопургинского, Як-Бодьинского районов», - уточнили в Роспотребнадзоре.