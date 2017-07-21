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      В Удмуртии количество грызунов носителей «мышиной лихорадки» выросло втрое

      11:35, 21 июля, 2017
      Георгий Поветкин
      11:35, 21 июля, 2017
      Георгий Поветкин
      186
      0
      #Ижевск\n#Удмуртия
      Фото: pixabay.com
      186
      0

      За полгода случаи заболевания зарегистрировали на 16 административных территориях республики.

      Ижевск. В Удмуртии количество грызунов носителей «мышиной лихорадки» выросло втрое. Как сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора, за полгода случаи геморрагической лихорадкой зарегистрировали на 16 административных территориях республики.

      «Численность грызунов - основных носителей вируса - в 3 раза превышает уровень прошлого года, более одной трети из них заражены вирусом», - говорится в сообщении ведомства.

      Отметим, что миграция носителей вируса приводит к повышению вероятности заражения людей геморрагической лихорадкой с почечным синдромом.

      «В июне рост заболеваемости отмечался среди населения Ижевска, Завьяловского, Малопургинского, Як-Бодьинского районов», - уточнили в Роспотребнадзоре.

      11:35, 21 июля, 2017
      Георгий Поветкин
      186
      0
      #Ижевск\n#Удмуртия

       

       

       

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