Пьяный ижевчанин врезался в забор, пытаясь угнать автомобиль с хлебозавода

Мужчина может лишиться свободы на 5 лет.

Ижевск. Удмуртия. Пьяный житель Ижевска пытался угнать автомобиль с хлебозавода, но врезался в забор. Как сообщает пресс-служба МВД по Удмуртской Республике, 38-летний безработный мужчина выпивал со знакомыми на территории предприятия.

Заметив ключи в замке зажигания автомобиля для перевозки продукции, он сел за руль и поехал к проходной. Однако горожанин не справился с управлением и врезался в забор.

В настоящее время по факту неправомерного завладения транспортным средством возбуждено уголовное дело. За данное преступление ижевчанину грозит до 5 лет тюрьмы.