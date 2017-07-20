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      В Глазове спасатели вытащили из воды подростка и пожилого мужчину

      16:57, 20 июля, 2017
      Георгий Поветкин
      16:57, 20 июля, 2017
      Георгий Поветкин
      84
      0
      #МЧС\n#Глазов\n#Удмуртия\n#Чепца\n#происшествие
      Фото: @arzik2
      84
      0

      Случаи произошли 19 июля на реке Чепце.

      Глазов. В Глазове спасатели ОСВОД вытащили из воды подростка и пожилого мужчину. Как сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по Удмуртии, случаи произошли 19 июля на реке Чепце.

      «19 июля на пляж Глазова пришли трое подростков в возрасте 15-16 лет, и двое из них решили переплыть на другой берег реки Чепцы. Третий приятель – не решался, потому что не умел хорошо плавать», - говорится в сообщении.

      В итоге уговоры друзей подействовали на товарища, и он поплыл вслед за ними, но сил хватил добраться только до середины реки.

      «Своевременно подоспевший спасатель, подвел борт лодки к подростку, и подросток, ухватившись за борт лодки, был доставлен на берег. Приехала полиция и мама подростка», - уточнили в ведомстве.

      Через несколько минут после этого спасатели снова услышали с реки призывы о помощи.

      «Пожилого мужчину стало уносить течением далеко за пределы пляжа. К счастью, все обошлось, спасатели и его доставили на берег», - говорится в сообщении.

      Спасатели уточняют, что главной причиной возникновения несчастных случаев на воде является отсутствие культуры безопасности и незнание простейших правил поведения на воде.

      16:57, 20 июля, 2017
      Георгий Поветкин
      84
      0
      #МЧС\n#Глазов\n#Удмуртия\n#Чепца\n#происшествие

       

       

       

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