Велосипедистку сбили на трассе в Удмуртии

Автолюбительница не соблюдала безопасного бокового интервала.

Игра. Удмуртия. В Удмуртии на трассе «Игра – Сеп» сбили 21-летнюю велосипедистку. Об этом сообщает 1 отдел управления ГИБДД МВД по республике.

ДТП произошло в среду, 19 июля, около 20:40 на 2 км дороги. Водитель «ВАЗ» - женщина 1985 года рождения – не придерживалась безопасного бокового интервала до движущегося в попутном направлении по правому краю дороги велолюбителя. В результате девушка-велосипедистка получила травмы и попала в больницу.