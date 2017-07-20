Жительница Удмуртии получила 6 лет тюрьмы за организацию убийства бывшего сожителя

Исполнителей преступления приговорили к 8 годам лишения свободы.
Ижевск. Удмуртия. Верховный суд Удмуртии вынес приговор 26-летней ижевчанке за организацию заказного убийства. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры республики.
Установлено, что девушка заказала убийство своего экс-бойфренда двум братьям. 16 октября 2016 года она привезла потерпевшего в безлюдное место в Ижевске в районе птицефабрики. Здесь его уже поджидали исполнители. Мужчину несколько раз ударили ножом, и он скончался на месте. После чего тело сбросили в канализационный колодец, где его нашли спустя почти месяц.
В судебном заседании осужденная рассказала, что мотивом для преступления стало поведение бывшего сожителя, который бил ее и угрожал убийством.
Отметим, что на суде подсудимые признали вину в инкриминируемом преступлении.
Девушку приговорили к 6 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, братьев к 8 годам.
Кроме того, судом удовлетворены исковые требования потерпевшей о взыскании с подсудимых 130 тыс. рублей в счет компенсации морального вреда, причиненного преступлением.