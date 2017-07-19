Бывшего следователя из Удмуртии обвиняют в хищении более 79 тыс рублей

Женщину подозревают в том, что она использовала свое служебное положение и обманом вымогала деньги у подозреваемых по уголовному делу.

Ижевск. Удмуртия. Бывшего следователя полиции из Удмуртии обвиняют в хищении 79,2 тыс. рублей у фигурантов уголовных дел. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры республики.

Установлено, что деньги были похищены в промежуток с июля по декабрь 2016 года. Женщина использовала свое служебное положение, предлогом стало возмещение имущественного ущерба по уголовному делу, находившемуся в ее производстве.

У одного из обвиняемых бывший следователь сняла с банковской карты более 26 тыс. рублей, и еще получила от его матери 50 тыс. рублей. У другого обвиняемого изъяла 3 тыс. рублей.

Полученные деньги истратила на оплату кредитов.

Женщину обвиняют по части 3 статьи 159 УК России («Мошенничество с использованием своего служебного положения»), части 3 статьи 160 УК России («Присвоение»), части 1 статьи 285 УК России («Злоупотребление должностными полномочиями»).

Уголовное дело направлено для рассмотрения в Можгинский районный суд.