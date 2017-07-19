Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Ижевск. Удмуртия. Лесному фонду Удмуртии возместили ущерб на сумму более 4 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Нарушители (индивидуальный предприниматель и кооператив «Лесагурт») должны вернуть 4,4 и 8,1 млн рублей соответственно.

Суд после разбирательства предоставил рассрочку по исполнению судебного решения. Кооператив имеет право выплачивать по 92 тыс. рублей в месяц, а ИП по 150 тыс. рублей.

На 10 июля должники вернули более 4 млн. Прокуратура контролирует своевременность платежей.