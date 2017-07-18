Случай произошел на улице Карла Либкнехта.

Ижевск. В Ижевске мужчину с предметами, похожими на оружие, задержали около отделения «Сбербанка». Как сообщили в пресс-службе МВД по Удмуртии, случай произошел на улице Карла Либкнехта.

«В 15:20 в дежурную часть МВД по Удмуртии поступил сигнал с пульта охраны организации, располагающейся по адресу Карла Либкнехта, 19», - говорится в сообщении правоохранительного ведомства.

На место происшествия выехали сотрудники Росгвардии, задержавшие мужчину, у которого были при себе предметы, похожие на оружие.

«В настоящее время на месте работает следственно-оперативная группа МВД по Удмуртской Республике, выясняются обстоятельства происшествия. Пострадавших нет», - говорится в сообщении.