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      В Ижевске мужчину с предметами похожими на оружие задержали около отделения «Сбербанка»

      16:20, 18 июля, 2017
      Георгий Поветкин
      16:20, 18 июля, 2017
      Георгий Поветкин
      157
      0
      #МВД\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#МВД Удмуртии\n#происшествие
      Фото: vk.com/udmurtiya18rus
      157
      0

      Случай произошел на улице Карла Либкнехта.

      Ижевск. В Ижевске мужчину с предметами, похожими на оружие, задержали около отделения «Сбербанка». Как сообщили в пресс-службе МВД по Удмуртии, случай произошел на улице Карла Либкнехта.

      «В 15:20 в дежурную часть МВД по Удмуртии поступил сигнал с пульта охраны организации, располагающейся по адресу Карла Либкнехта, 19», - говорится в сообщении правоохранительного ведомства.

       

      На место происшествия выехали сотрудники Росгвардии, задержавшие мужчину, у которого были при себе предметы, похожие на оружие.

      «В настоящее время на месте работает следственно-оперативная группа МВД по Удмуртской Республике, выясняются обстоятельства происшествия. Пострадавших нет», - говорится в сообщении.

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      16:20, 18 июля, 2017
      Георгий Поветкин
      157
      0
      #МВД\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#МВД Удмуртии\n#происшествие

       

       

       

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