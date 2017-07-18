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      14-летний ребенок утонул в Юкаменском районе Удмуртии

      14:09, 18 июля, 2017
      Георгий Поветкин
      14:09, 18 июля, 2017
      Георгий Поветкин
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      #дети\n#ПСС\n#вода\n#происшествие
      Фото: @arzik2
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      Об этом корреспонденту «Сусанина» рассказали в поисково-спасательной службе Удмуртии.

      Юкаменское. Удмуртия. 14-летний ребенок утонул в Юкаменском районе Удмуртии. Об этом корреспонденту «Сусанина» рассказали в поисково-спасательной службе Удмуртии.

      «Да, работы проводились, тело подняли и передали родственникам», - рассказал собеседник «Сусанина».

      По сообщению Glazovlife, трагедия произошла накануне, 17 июля в самом селе Юкаменское.

      «Трое подростков отправились на пруд, решив переплыть его. Но, доплыв до середины водоема, двое ребят поняли, что третьего на поверхности воды уже нет. Юноши вернулись на берег и бросились за помощью», - пишет интернет-издание.

      Отметим, что на берегу пруда висит табличка «Купание запрещено».

      14:09, 18 июля, 2017
      Георгий Поветкин
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      #дети\n#ПСС\n#вода\n#происшествие

       

       

       

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