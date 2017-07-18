Об этом корреспонденту «Сусанина» рассказали в поисково-спасательной службе Удмуртии.

Юкаменское. Удмуртия. 14-летний ребенок утонул в Юкаменском районе Удмуртии. Об этом корреспонденту «Сусанина» рассказали в поисково-спасательной службе Удмуртии.

«Да, работы проводились, тело подняли и передали родственникам», - рассказал собеседник «Сусанина».

По сообщению Glazovlife, трагедия произошла накануне, 17 июля в самом селе Юкаменское.

«Трое подростков отправились на пруд, решив переплыть его. Но, доплыв до середины водоема, двое ребят поняли, что третьего на поверхности воды уже нет. Юноши вернулись на берег и бросились за помощью», - пишет интернет-издание.

Отметим, что на берегу пруда висит табличка «Купание запрещено».