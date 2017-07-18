Мужчину подозревают в присвоении денег предприятия «Городские канализационные очистные сооружения».

Камбарка. В Удмуртии возбудили уголовное дело в отношении экс-директора муниципального предприятия Камбарки. Как сообщает пресс-служба регионального управления СКР, мужчину подозревают в присвоении денег предприятия «Городские канализационные очистные сооружения».

По данным следствия, с 2015 по 2017 года подозреваемый, являясь должностным лицом, через фиктивное трудоустройство работников и незаконного начисления им зарплаты похитил 400 тыс. рублей.

Часть похищенных денег у подозреваемого уже изъяли. Речь идет о сумме в 70 тыс. рублей.

«Допрошены работники предприятия, решается вопрос о назначении судебной бухгалтерской экспертизы», - говорится в сообщении следователей.