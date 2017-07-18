Более 70 кг индюшачьего фарша от «Евродона» уничтожили в Удмуртии

Специалисты признали эту продукцию некачественной и сожгли.

Можга. Удмуртия. Более 70 кг индюшачьего фарша «Особый», произведенного ООО «Евродон», уничтожили в Удмуртии. Как сообщает главное управление ветеринарии по республике, продукцию сожгли в трупосжигательной печи.

Специалисты признали мясо некачественным и опасным: «выделен генетический материал вируса гриппа А птиц, подтипа Н5, высоковирулентный».

Напомним, что весной в Малой Пурге был объявлен карантин по птичьему гриппу, который длился до 23 июня.

Власти республики назвали в качестве возможного виновника возникновения птичьего гриппа компанию «Евродон» из Ростовской области. В тот же день предприятие сообщило корреспонденту «Сусанина», что прекратило поставку индейки еще в начале апреля 2017 года.